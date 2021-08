DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde impulsionada por resultados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em território positivo esta terça-feira, com a subida das ações das petrolíferas e das firmas financeiras, após resultados empresariais positivos.

O Stoxx Europe 600 somou 0,2%, o FTSE ganhou 0,3% e o CAC avançou 0,7%. A bolsa de Frankfurt foi a exceção, ao perder 0,1%.