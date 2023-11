DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde; Wall Street avança

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam esta quinta-feira em alta depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter mantido as taxas de juro em 5,25%, com os analistas a dizerem mesmo que o banco central pode cortar as taxas antes da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu.

O Stoxx Europe 600 somou 1,6%, o FTSE ganhou 1,4%, o DAX acelerou 1,5% e o CAC ganhou 1,9%.

A libra continua em alta contra o dó...