DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde; Wall Street recupera

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam praticamente todas em altas esta sexta-feira após dados mais fortes do que o esperado do setor dos serviços dos EUA.

O Stoxx Europe 600 e CAC 40 ganharam 0,9% e o DAX avançou 1,6%, embora o FTSE 100 fechou estável.

O Brent ganha 0,9%, para $85,46 por barril, enquanto o WTI acelera 1,5%, depois de os investidores terem questionado as notí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.