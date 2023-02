DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde; Wall Street segue na linha de água

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta quinta-feira, com os investidores a saudarem os lucros empresariais positivos de várias empresas.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,6%, o DAX somou 0,7%, o CAC valorizou 1% e o FTSE 100 cresceu 0,3%.

A Astrazeneca ganhou 4,1%, depois de ter dito que as receitas e lucros devem crescer em 2023.

Nos EUA, as bolsas entraram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.