DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho apesar de dados fortes do PMI

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta terça-feira, no regresso de Wall Street à negociação após um feriado.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,2%, o FTSE 100 perdeu 0,5%, o DAX cedeu 0,5% e o CAC 40 recuou 0,4%.

"Encontramo-nos de novo num período em que 'boas notícias são consideradas más notícias' para as ações, com a série ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.