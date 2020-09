DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho após decisão do BCE

(DJ Bolsa)--As praças europeias fecharam em baixa esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter decidido manter a política monetária, enquanto nos EUA o cenário também é negativo.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 0,6%, enquanto a nível nacional o DAX perdeu 0,3%, o CAC desceu 0,4% e o FTSE 100 caiu 0,2%.