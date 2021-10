DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho com receios económicos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus caíram esta sexta-feira, com os receios económicos e sobre a cadeia de fornecimento, particularmente no Reino Unido, a penalizarem o sentimento.

O Stoxx Europe 600 desceu 0,4%, o DAX recuou 0,7%, o CAC caiu menos de 0,1% e o FTSE 100 desvalorizou 0,7%.