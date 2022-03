DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho com receios sobre Ucrânia

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em queda esta sexta-feira, no final de uma semana volátil devido ao conflito militar na Ucrânia após a Rússia ter invadido o país. Os mercados de ações dos EUA seguem em baixa.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 3,6%, o DAX desceu 4,4%, o CAC recuou 5% e o FTSE 100 desvalorizou 3,5%.