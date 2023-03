DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho com retorno dos receios da banca

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caíram no fecho da sessão desta sexta-feira com a descida das ações dos bancos devido aos receios sobre os novos problemas no setor bancário.

O Stoxx Europe 600 desceu 1,4%, o FTSE 100 caiu 1,3%, o DAX perdeu 1,8% e o CAC 40 recuou 1,9%.

"Já quando as expectativas tinham aumentado de que o contágio seria contido, as ações ...