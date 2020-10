DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho com subida dos casos do coronavírus

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta quarta-feira, uma tendência que continua nos EUA, com os mercados de ações em queda devido ao aumento das infeções do coronavírus que penalizam a confiança dos investidores sobre a recuperação económica global.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 3%, o DAX caiu 4,2%, o CAC desvalorizou 3,4% e o FTSE 100 afundou 2,5%.