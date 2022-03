DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; Dow cai mais de 600 pontos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram no vermelho esta terça-feira, enquanto nos EUA o Dow Jones acentua as quedas da abertura, numa altura em que continuam os receios sobre o conflito Rússia-Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 caiu 2,2%, o DAX e o CAC perderam ambos 3,9% e o FTSE 100 desceu 1,7%.