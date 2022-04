DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho enquanto EUA recuam

(DJ Bolsa)-- Os índices europeus fecharam a sessão desta terça-feira maioritariamente no vermelho, enquanto o cenário em Wall Street é idêntico.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,9%, enquanto o DAX cedeu 1,2% e o CAC caiu 0,5%. O FTSE resistiu acima da linha de água, com um ganho de 0,1%.