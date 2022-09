DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho enquanto Wall Street recupera

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho, enquanto os índices norte-americanos recuperam da queda acentuada da sessão anterior, motivada pelos dados da inflação dos EUA, que surgiram acima do esperado.

O índice continental Stoxx Europe 600 perdeu 0,9%, com o alemão DAX a cair 1,2%, o francês CAC a desvalorizar 0,4% e o FTSE 100 a recuar 1,5%.