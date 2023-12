DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho, inverte ganhos recentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta quinta-feira, invertendo os ganhos recentes, enquanto nos EUA, os mercados continuam em alta.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX, CAC e FTSE 100 caíram todos cerca de 0,3%.

"Embora estejam a negociar perto dos máximos recorde recentes, os índices de ações europeus veem uma sessão no vermelho", dizem os analistas da IG ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.