DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho mas Londres contraria

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A maioria das ações europeias encerrou em baixa esta segunda-feira, exceto o FTSE 100, que foi ajudado pela subida das ações das petrolíferas, com o aumento dos preços do crude devido aos receios sobre uma potencial perturbação da oferta com os ataques a navios no Mar Vermelho.

O Stoxx Europe 600 desceu 0,3% e o CAC 40 e o DAX recuaram 0,4% e 0,6%, respetivamente, com as ações dos semicondutores ...