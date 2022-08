DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; Wall Street recua

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta quarta-feira, devido à queda dos preços do petróleo e ao nervosismo económico contínuo que tem agitado os investidores.

O Stoxx Europe 600 recuou 1,1%, o FTSE deslizou 1,1%, o DAX perdeu 1% e o CAC 40 cedeu 1,4%.