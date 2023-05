DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; Wall Street segue mista

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta terça-feira, com a incerteza sobre o acordo do teto da dívida dos EUA a continuar a pesar sobre o sentimento.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,5%, o CAC recuou 1,3% e o DAX deslizou 0,4%, enquanto o FTSE fechou estável.

"Com o prazo [para um acordo] a aproximar-se do fim -- 1 de junho -- e os responsáveis políticos dos EUA ainda longe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.