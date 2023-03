DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; Wall Street testa subida

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em queda esta terça-feira, enquanto Wall Street testa uma incursão em terreno positivo.

O Stoxx Europe 600 cedeu 0,3%, o CAC caiu 0,4%, o DAX deslizou 0,1% e o FTSE recuou 0,7%.

Os dados do IPC preliminar de França e de Espanha surpreenderam em alta esta terça-feira, com subidas inesperadas no mês de fevereiro. Esta semana ainda serã...