DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha setembro no verde

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam a ultima jornada de setembro em alta, enquanto Wall Street acelera após dados otimistas da inflação nos EUA.

O Stoxx Europe 600 e o DAX ganharam 0,5%, o CAC somou 0,4% e o FTSE avançou 0,3%. Nos EUA, o Dow soma 0,4% e o S&P acelera 0,6%.

"No final do que foi um mês e um trimestre negativos para as ações dos EUA, os mercados dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.