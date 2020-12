DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fechou em alta com otimismo sobre Brexit e estímulos

(DJ Bolsa)-- As ações globais sobem esta sexta-feira, impulsionadas pela convicção de que há novos estímulos orçamentais a caminho nos EUA e de que o acordo do Brexit está cada vez mais próximo.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 acelerou 0,6%, enquanto o alemão DAX ganhou 0,4%, o francês CAC somou 0,6% e o britânico FTSE ganhou 0,9%.