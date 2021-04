DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa ganha após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta terça-feira, depois de uma inflação mais elevada do que o esperado nos EUA e de notícias negativas na frente das vacinas contra o coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,1%, o DAX cresceu 0,1%, o CAC avançou 0,4% e o FTSE 100 fechou na linha de água.