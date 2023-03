DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa ganha com alívio da preocupação sobre bancos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta segunda-feira, com uma certa redução dos receios sobre a banca, mas ainda pode-se esperar turbulência económica no futuro, dizem analistas.

O Stoxx Europe 600 ganhou 1,1%. O DAX valorizou 1,1% e o CAC e FTSE 100 subiram ambos 0,9%.

O Deutsche Bank subu 6,2%, depois de ter caído 8,5% na sexta-feira com medo de contágio.

