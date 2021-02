DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa ganha com investidores focados nos estímulos dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, beneficiando com o sentimento otimista dos investidores relativamente à possibilidade de estímulos contra o impacto do coronavírus nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1%. A nível nacional, o índice alemão DAX soma 1,2%, o francês CAC avança 1,5% e o britânico FTSE 100 cresce 0,6%.