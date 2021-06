DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa hesita após jornada agitada em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam perdas leves no arranque desta jornada, após uma sessão volátil em Wall Street, onde vários setores oscilaram entre ganhos e perdas.

As praças europeias procuram direção, com o Stoxx Europe 600 a cair menos de 0,1%, ao passo que o DAX, CAC e FTSE recuam 0,1%. Na Ásia, o Nikkei Stock Average fechou a perder 0,1%.