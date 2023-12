DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa mantém otimismo e abre no verde

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa sobem esta quinta-feira, prolongando o otimismo pós-Natal graças às perspetivas de cortes de taxas em 2024.

O Stoxx ganha 0,3%, o DAX, o CAC e o FTSE aceleram 0,1%.

Os investidores têm apostado sobretudo nas ações com a esperança de que o abrandamento da inflação para perto do alvo de 2% da Fed possa levar o banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.