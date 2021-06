DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa mista com foco na reunião da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas, após um abertura em alta, sendo que o foco desta sessão é a decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 avança 0,3%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX perde 0,1%, o francês CAC sobe 0,1% e o britânico FTSE 100 ganha 0,4%.