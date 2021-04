DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa mista devido a receios sobre subida das yields

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas, depois de quedas em Wall Street e na Ásia, uma vez que os receios sobre a subida das yields dos Treasurys pesam no sentimento do mercado.

O índice Stoxx Europe 600 segue em alta ligeira. Em termos nacionais, o índice alemão DAX sobe ligeiramente, o francês CAC desce 0,1% e o britânico FTSE 100 cai 0,2%.