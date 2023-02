DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa mostra tendência mista no início da sessão

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem entre ganhos e perdas no início de sessão desta terça-feira, ainda com os investidores a reavaliarem as suas expectativas depois do robusto relatório do emprego dos EUA da semana passada.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2% para 458 pontos.

O índice alemão DAX cai 0,3%, o francês CAC recua menos de 0,1% e o britâ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.