DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa não resiste a receios de racionamento do gás

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam a cair esta quarta-feira, depois de a União Europeia ter dito aos governos para acelerarem as campanhas de poupança de energia e para se prepararem para um possível racionamento do gás natural.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,2%, enquanto o DAX deslizou 0,3%, o CAC perdeu 0,4% e o FTSE recuou 0,4%.