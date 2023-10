DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa pressionada por conflito em Israel

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a perder terreno, uma vez que a aversão ao risco entrou em cena após as notícias de ataques do Hamas a Israel no fim de semana. Ainda assim, o pessimismo é ligeiramente compensado por um consequente aumento dos preços do petróleo.

O Stoxx cai 0,4%, o CAC perde 0,9%, o DAX cai 0,8% ao passo que o FTSE não regista alterações.

...