DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa pressionada por vírus e incerteza nos EUA

(DJ Bolsa)-- Ações europeias recuaram esta sexta-feira, uma vez que a segunda vaga de coronavírus e as dúvidas sobre o pacote de estímulos orçamentais continuam a pressionar o sentimento do investidor europeu.

O Stoxx Europe 600 recuou 0,3%, enquanto o DAX perdeu 0,4%, o FTSE 100 deslizou 0,6% e o CAC cedeu 0,2%.