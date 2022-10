DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa progride com queda das yields

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta acentuada, com o apetite ao risco a melhorar e o mercado a acreditar que os bancos centrais podem restringir a política monetária de forma menos agressiva.

O Stoxx Europe 600 subiu 3,1%, o FTSE 100 avançou 2,6%, o DAX ganhou 3,8% e o CAC 40 disparou 4,2%.

"Hoje houve uma subida significativa do sentimento de propensão para o risco"...