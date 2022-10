DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa prolonga ganhos com subida de Wall Street

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias ganham esta terça-feira, prolongando as subidas do fecho da sessão anterior depois de uma sessão também positiva em Wall Street e na Ásia.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,7% para 397,48 pontos.

O índice alemão DAX ganha 1,7%, o francês CAC sobe 2,2% e o britânico FTSE 100 valoriza 1,1%.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...