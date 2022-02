DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua ainda pressionada pela inflação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em baixa esta sexta-feira, ainda pressionadas pelos dados fortes da inflação sobretudo nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 0,6%, enquanto o alemão DAX perdeu 0,4%, o francês CAC desvalorizou 1,3% e o britânico FTSE 100 cedeu 0,2%.