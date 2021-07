DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua após dados, à espera de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, depois de dados que mostraram que as encomendas industriais da Alemanha caíram em maio e antes da reabertura dos mercados de ações dos EUA depois de terem estado encerrados para um fim de semana prolongado.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,2%, o DAX desce 0,5%, o CAC recua 0,4% e o FTSE 100 perde menos de 0,1%. m