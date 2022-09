DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua após EUA sofrerem pior queda desde junho 2020

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta quarta-feira, depois de os dados mais robustos do que o esperado da inflação dos EUA terem motivado grandes quedas dos mercados de ações dos EUA no dia anterior.

O Stoxx Europe 600 cai 0,5% para 419,02 pontos, ao passo que o DAX recua 0,4%, o CAC cai 0,6% e o FTSE 100 desce 0,8%.