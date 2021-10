DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua após ganhos da sessão anterior

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em queda esta sexta-feira, no final de uma semana de volatilidade devido aos receios sobre a inflação e com os investidores atentos ao relatório dos payrolls não-agrícolas dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX caem 0,4%, o CAC perde 0,3% e o FTSE 100 segue na linha de água.