DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua após perdas de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, seguindo o fecho negativo das praças norte-americanas na sessão anterior após as vendas motivadas por uma notícia sobre redução de contratações na Apple.

O índice Stoxx Europe 600 recua 0,6%, enquanto o DAX perde 0,7%, o CAC desce 0,8% e o FTSE 100 desvaloriza 0,4%.