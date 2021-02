DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua após subida das yields

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem esta sexta-feira, depois das quedas dos índices dos EUA, com a venda das obrigações a penalizar o apetite dos investidores pelas ações com valores elevados.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,7%, o DAX recua 0,4%, tal como o FTSE 100, enquanto o CAC perde 0,7%.