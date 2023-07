DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua com atenção na Fed, BCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta quarta-feira, com a atenção dos investidores dividida entre as decisões de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu e os resultados empresariais.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX perdem ambos 0,1%, ao passo que o CAC cai 0,9% e o FTSE 100 contraria ao subir 0,1%.

Na frente empresarial, a GSK sobe 1,4% ao melhorar as previsões ...