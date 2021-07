DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua com atenção no testemunho de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias caem esta quinta-feira, o segundo dia de testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso dos EUA, continuando com a tendência descendente desta semana.

O índice Stoxx Europe 600 recua 0,6%, o DAX desce 0,8%, o CAC perde 0,6% e o FTSE 100 cai 0,3%.