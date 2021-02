DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua com realização de mais-valias

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta quarta-feira, numa altura em que os investidores realizam mais-valias depois de terem estado a apostar na recuperação económica face à pandemia.

O índice Stoxx Europe 600 desce 0,3%, enquanto a nível nacional o DAX recua 0,5% e o CAC e o FTSE 100 caem ambos 0,3%.