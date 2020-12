DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua com receios sobre nova estirpe da Covid-19

LISBOA (DJ Bolsa)-- As praças europeias afundam esta segunda-feira, alarmadas pelas notícias de uma estirpe mais contagiosa da Covid-19 que se está a propagar pelo Reino Unido.

O índice Stoxx Europe 600 perde 2%, o DAX cai 2,2%, o CAC recua 2,3% e o FTSE 100 desce 1,5%.