DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua; EUA mistos com investidores à espera de estímulos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa, esta quinta-feira, enquanto Wall Street segue misto com os investidores à espera de fumo branco nas negociações do novo pacote de estímulos do país.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 0,2%, enquanto o índice alemão DAX cedeu 0,2%, o francês CAC caiu 0,1% e o britânico FTSE 100 somou 0,2%.