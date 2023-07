DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua no arranque antes dos payrolls

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram esta sexta-feira em baixa, depois das perdas do dia anterior no seguimento de dados fortes dos EUA.

O Stoxx 600 recua 0,4%, o DAX desliza 0,3%, o CAC perder 0,3% e o FTSE cai 0,5%.

As contratações pelas empresas do setor privado dos EUA aceleraram em junho com a robustez dos setores de serviços presenciais, de acordo com os dados do ...