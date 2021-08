DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua perante receios sobre crescimento

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias descem esta sexta-feira, incapazes de corrigir das perdas elevadas do dia anterior, numa altura em que persistem receios sobre o impacto da variante Delta na recuperação global.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,5%, apesar de os índices de Wall Street terem conseguido terminar em alta a sessão volátil de quinta-feira.