DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua sob pressão da Evergrande

(DJ Bolsa)-- As ações globais mantêm o registo de queda, enquanto os investidores avaliam os últimos dados do mercado de trabalho dos EUA e digerem os mais recentes desenvolvimentos da China Evergrande.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 perdeu 0,1%, enquanto o DAX e o CAC cederam ambos 0,3%. O FTSE derrapou 0,5%.