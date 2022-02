DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recua; Wall Street segue mista

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta sexta-feira, pressionadas pelo potencial aumento das taxas este ano por parte do Banco Central Europeu.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,4%, enquanto o alemão DAX perdeu 1,8%, o francês CAC recuou 0,8% e o britânico FTSE deslizou 0,2%.