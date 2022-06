DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recupera apesar de receios sobre recessão

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, recuperando após as quedas da sessão anterior, mas os receios sobre a chegada de uma recessão pairam sobre os mercados à medida que os bancos centrais globais avançam na normalização da política monetária.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2% para 403,78 pontos.