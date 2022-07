DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recupera das fortes quedas de terça-feira

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta esta quarta-feira, recuperando das fortes perdas do dia anterior, depois de as ações dos EUA terem terminado sobretudo em alta com uma recuperação na segunda metade do dia.

O Stoxx Europe 600 e o DAX somam 2%,enquanto o CAC ganha 2,1% e o FTSE acelera 2,3%.